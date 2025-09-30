Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre señalado de realizar detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de la estación Centro Médico del Metro, en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los primeros reportes, operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro recibieron una alerta por disparos en la avenida Cuauhtémoc y Eje 3, colonia Roma Sur, por lo que oficiales se trasladaron de inmediato al lugar.

En la zona, un ciudadano denunció que momentos antes había sostenido una discusión con un sujeto en las escaleras de la estación, instante en que éste desenfundó un arma y disparó hacia el suelo.

Tras implementar un operativo de búsqueda, los uniformados lograron ubicar al probable responsable, a quien le realizaron una revisión preventiva conforme a los protocolos de actuación policial. Durante la inspección le aseguraron un arma de fuego con 28 cartuchos útiles, distribuidos en tres cargadores, así como una identificación vigente de una dependencia federal militar.

El detenido, de 54 años de edad, fue presentado ante el Ministerio Público correspondiente, donde se definirá su situación jurídica. Antes de su traslado, se le leyeron sus derechos constitucionales.

