La alcaldía Cuauhtémoc anunció que dos jóvenes boxeadores forjados en la demarcación representarán a México en el Torneo Mundial de Boxeo que se celebrará en Brasil este octubre.

Indicó que acudirán a esta justa con el respaldo del gobierno de la alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega.

Se trata de Cristian Daniel Benítez Sánchez y Alejandro Hernández Bernabé, quienes entrenan en el Deportivo Cuauhtémoc y quienes aseguraron que cada round en Brasil será la oportunidad de demostrar que desde la alcaldía también se construyen historias de orgullo, futuro y éxito.

Jóvenes boxeadores de Cuauhtémoc representarán a México en Mundial de Brasil. Foto: Especial

"Es una emoción bien grande, un orgullo muy grande (…) es esa emoción de que uno gana y tiene que ir a representar a México a otro país es algo muy bonito”, dijo Cristian, de 19 años y una trayectoria de más de 10 en el boxeo.

Alejandro, por su parte, reconoció que todavía lo vive entre nervios y emoción: “vamos a representar a México en el Campeonato Mundial de Brasil, quiero darle las gracias a la alcaldesa por el espacio que nos ha brindado, gracias”, explicó el joven residente de la colonia Santa María la Ribera.

"El boxeo, como cualquier disciplina, es esfuerzo, constancia y esperanza. Desde la Cuauhtémoc respaldamos a nuestros talentos para que sepan que no están solos”, aseguró Alessandra Rojo de la Vega.

