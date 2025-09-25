Más Información

La informó que impartió cursos de capacitación a 26 elementos de la Policía Auxiliar (PA) y de Protección Civil en materia de para la construcción de paz.

En un comunicado, indicó que esta capacitación permitirá que policías y personal de emergencia atiendan de manera distinta problemas frecuentes como " por basura, uso de áreas comunes, ruido excesivo, comercio en vía pública o diferencias entre arrendadores e inquilinos".

Agregó que, en lugar de escalar a confrontaciones o denuncias, los elementos podrán aplicar técnicas de diálogo, escucha activa y conciliación.

Manifestó que estas capacitaciones fueron impartidas por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) y el movimiento Diálogo Nacional por la Paz.

Explicó que el proceso abarcó un mes de trabajo, del 5 de mayo al 5 de junio, tiempo en el que se abordaron conceptos de paz, violencia y conflicto; modelos de mediación; y herramientas para resolver diferencias con un enfoque de derechos humanos y cohesión social.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, aseguró que esta formación se traduce en un servicio más cercano y humano.

“La mediación comunitaria les da el poder de transformar un conflicto en diálogo, y los primeros auxilios, la capacidad de salvar una vida en segundos. Hoy reciben no solo una constancia, sino la confianza de una ciudadanía que necesita paz y empatía. Cuauhtémoc será un territorio seguro y en paz, porque tiene policías y servidores públicos que no se rinden”, dijo.

La presidenta de la CDHCM, Nashieli Ramírez Hernández, destacó la importancia de esta capacitación. "Ustedes, que son el primer contacto y muchas veces la única aproximación del Estado con la ciudadanía, son de suma importancia. Felicito a la alcaldía por apostar a esta transformación, porque al construir paz también construimos una sociedad con mayor garantía de derechos humanos”.

