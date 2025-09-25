Más Información

Naucalpan, Méx.-Fueron puestos a disposición de la Policía Estatal tres estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores () Acatlán por participar en un .

De acuerdo a un comunicado de la Universidad, los hechos ocurrieron la tarde de este jueves, a las 15:30 horas, las autoridades aplicaron el protocolo correspondiente tras percatarse de una supuesta y detuvieron a los implicados.

Fuentes municipales dieron a conocer que los jóvenes portaban un arma blanca y traían hierba verde, característica de la marihuana, según el reporte enviado por las autoridades universitarias.

Se pidió el apoyo de los elementos de la Policía del Estado, quienes acudieron al plantel, así como de la Guardia Municipal de Naucalpan.

Respetando la autonomía universitaria, los estudiantes fueron sacados de las instalaciones y entregados a los policías del Estado para ponerlos a disposición del Ministerio Público.

Detienen a tres estudiantes de FES Acatlán por participar en enfrentamiento violento dentro de instalaciones. (Imagen: especial)
Detienen a tres estudiantes de FES Acatlán por participar en enfrentamiento violento dentro de instalaciones. (Imagen: especial)

