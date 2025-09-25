Naucalpan, Méx.-Fueron puestos a disposición de la Policía Estatal tres estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán por participar en un enfrentamiento violento.

De acuerdo a un comunicado de la Universidad, los hechos ocurrieron la tarde de este jueves, a las 15:30 horas, las autoridades aplicaron el protocolo correspondiente tras percatarse de una supuesta “trifulca” y detuvieron a los implicados.

Fuentes municipales dieron a conocer que los jóvenes portaban un arma blanca y traían hierba verde, característica de la marihuana, según el reporte enviado por las autoridades universitarias.

Lee también: Vecinos de El Capulín, afectados por obras del Tren Interurbano México-Toluca, aseguran que viviendas dañadas no han sido reparadas

🚨‼️ OTRA VEZ VIOLENCIA EN LA UNAM‼️JOVEN ARMADO DETENIDO EN FES ACATLÁN 🔪🚔😱



🟡 Esta tarde se armó tremendo pleito dentro de la FES Acatlán, en #Naucalpan, #Edoméx. Un estudiante con gorra y playera vino fue esposado y sacado en patrulla por presuntamente llevar un arma… pic.twitter.com/c6vKkVP4Wg — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) September 26, 2025

Se pidió el apoyo de los elementos de la Policía del Estado, quienes acudieron al plantel, así como de la Guardia Municipal de Naucalpan.

Respetando la autonomía universitaria, los estudiantes fueron sacados de las instalaciones y entregados a los policías del Estado para ponerlos a disposición del Ministerio Público.

Detienen a tres estudiantes de FES Acatlán por participar en enfrentamiento violento dentro de instalaciones. (Imagen: especial)

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr