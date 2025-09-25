A pesar del asesinato de un estudiante en el CCH Sur, el pleno del Congreso de la Ciudad de México no consideró como urgente analizar un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana difundir de manera masiva y permanente el Programa Protoescolar en todas las escuelas públicas y privadas de la Ciudad.

El diputado local del PAN Mario Sánchez señaló que este exhorto busca prevenir la violencia escolar y garantizar entornos seguros para niñas, niños y jóvenes.

“El reciente asesinato de un joven del CCH Sur y las amenazas de violencia en otros planteles nos recuerdan que nuestras escuelas, que deberían ser espacios de formación y convivencia, están siendo vulneradas por dinámicas de violencia que no podemos ignorar”, advirtió.

Explicó que Protoescolar es una herramienta que establece protocolos claros, vincula a planteles con autoridades, capacita a docentes y estudiantes, y permite una reacción inmediata ante situaciones de riesgo. Sin embargo, reconoció que su cobertura actual es insuficiente.

Destacó el ejemplo de la alcaldía Miguel Hidalgo donde, a través de la estrategia Blindar MH y el programa Aula Segura, se han implementado dispositivos de vigilancia, talleres contra el acoso, campañas de cultura cívica y acciones como Sendero Seguro y Regreso a Clases Seguro, beneficiando directamente a miles de estudiantes.

“Este ejemplo demuestra que cuando hay voluntad y coordinación, hay resultados. Sí es posible construir entornos escolares seguros y la prevención, bien ejecutada, salva vidas”, puntualizó.

Asimismo, el legislador hizo un llamado respetuoso a las instituciones autónomas, como la UNAM y la UAM, para que, en ejercicio de su autonomía, valoren establecer esquemas voluntarios de colaboración con el Gobierno de la Ciudad en beneficio de sus comunidades estudiantiles.

Finalmente, reiteró que prevenir también es hacer justicia. “Garantizar que cada estudiante regrese a casa sano y salvo debería ser una causa que nos una más allá de cualquier diferencia partidista”.

El punto de acuerdo fue turnado a comisiones para su análisis y dictaminación.

