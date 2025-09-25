La mañana de este jueves, un grupo de alrededor de 15 vecinos de la colonia Las Águilas realizó un bloqueo en la intersección de Rómulo O’Farrill y Calzada de las Águilas, en la alcaldía Álvaro Obregón, para manifestar su rechazo al proyecto de construcción de una Utopía dentro del Parque Ecológico “Las Águilas Japón”.

De acuerdo con los inconformes, el motivo principal de la protesta es que la obra impactaría de manera negativa en el entorno ecológico de la zona, comprometería la disponibilidad de agua y aumentaría la saturación vehicular en un corredor vial ya de por sí congestionado.

El bloqueo comenzó alrededor de las 07:00 horas y generó complicaciones para automovilistas y transporte público que circulaban hacia el oriente de Rómulo O’Farrill. Algunos conductores tuvieron que buscar rutas alternas para continuar su trayecto.

“Nos preocupa que un proyecto de esta magnitud destruya las áreas verdes y reduzca la calidad ambiental que todavía tenemos en el parque. No estamos en contra de los espacios recreativos, pero este plan no toma en cuenta la voz de los vecinos ni las condiciones reales de la zona”, comentó uno de los manifestantes.

Otro de los vecinos expresó que la construcción de la Utopía podría provocar la pérdida de especies de flora y fauna locales. “Este parque funciona como un pulmón para la alcaldía, y si lo llenan de concreto, lo que perderemos será irreparable”, señaló.

Por su parte, las autoridades capitalinas informaron que se mantiene un canal de diálogo abierto con los colonos para escuchar sus demandas y evitar mayores afectaciones a la vialidad. Sin embargo, los inconformes advirtieron que podrían volver a movilizarse si no se revisa a fondo el impacto ambiental y social del proyecto.

Hacia media mañana, el bloqueo fue retirado de manera pacífica, restableciendo el tránsito en la zona, aunque la tensión entre los habitantes y las autoridades permanece.

