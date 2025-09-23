La primera tortillería de maíz nativo que el Gobierno de la Ciudad de México impulsa abrió sus puertas en la UTOPÍA Libertad. El costo es de 22 pesos el kilo y beneficia a productores locales.

La inauguración estuvo a cargo de la jefa de Gobierno, Clara Brugada y durante su mensaje indicó que esta primera tortillería comunitaria de maíz nativo y que lleva por nombre “Red Centli", beneficiará a más de 60 productores quienes ya tienen garantizado la compra de sus productos para surtir este producto en la UTOPÍA Libertad.

A la par, la jefa de gobierno llamó a las tortillerías privadas a interesarse en el maíz nativo de productores de la Ciudad de México. Indicó que el precio de la tortilla es similar a otros lados, con el fin de no interferir en la competencia de mercado.

“Tan solo con la producción del maíz nativo, pues en un año podríamos tener todas las tortillerías. Y esto implica hacer una convocatoria también a las demás tortillerías. A todas las tortillerías de la ciudad, venden tortilla de maíz nativo, tortilla azul”, dijo.

La nueva tortillería contempla una producción de 400 kilos al día de tortillas. Foto: Especial

¿Cómo vamos a apoyar a las tortillerías de la esquina, que quieran vender este maíz? Pues los podemos apoyar, simplemente adecuando su tortillería, para que puedan recibir el maíz y puedan hacer lo que esta tortillería tiene?, acotó.

“Cada gramo que compremos de estas tortillas, se convierte en una esperanza para la capital; una capital que transforma y avanza. Entonces, hoy inauguramos esta tortillería de maíz nativo Chicomecóatl. Y sabemos que lo que estamos haciendo, es una tortillería; pero podemos tener las que queramos, si logramos producir más maíz nativo”, apuntó.

La secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza dijo que la proyección estimada de maíz de la Ciudad de México para este ciclo 2025, es de 3 mil 300 toneladas.

En la nueva tortillería que se ubica en Utopía Libertad, beneficia a 66 productores directos; 330 beneficiarios indirectos y se contempla una producción de 400 kilos al día de tortillas, es decir, de 300 a 400 consumidores de tortillas, diariamente.

