La jefa de Gobierno, Clara Brugada, arrancó este lunes un programa para demoler o rehabilitar los edificios que están en riesgo tras los sismos de 1985 y 2017, y que podrían representar un riesgo para la población.

El programa arrancó con la demolición de dos edificios en Plaza Tlaxcoaque, en Fray Servando 172 y Fray Servando 174, ambos dañados por el sismo de 1985, y luego en el de 2017. El costo de esta demolición es de siete millones de pesos y los trabajos estarán supervisados por la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México y el Instituto de Seguridad para las Construcciones.

Al encabezar el inicio de este programa, Brugada Molina adelantó que se tienen identificados varios edificios que serán intervenidos, entre ellos seis de Tlatelolco, en donde se está construyendo un estudio para determinar cómo será la rehabilitación.

Asimismo, se contemplan otros dos edificios privados, uno localizado en Insurgentes Sur número 102, esquina con Niza, y otro situado en San Antonio Abad número 8.

“El día de hoy vamos a dar este primer paso, que ha implicado mucha coordinación interinstitucional y también con los privados, que tienen o que son dueños de los inmuebles, para que podamos avanzar con estos dos edificios, que bien se hablaba ya de ellos, es el de Fray Servando 172 y Fray Servando 174”, dijo.

Adelantó que hay otros edificios para los que también se irán identificando y priorizando.

Señaló que el objetivo de este programa, es que las edificaciones vulnerables se liberen de riesgo, en beneficio de las comunidades y de la ciudad, además de que se logren posibles acuerdos -cuando se trate de privados- para la producción de vivienda.

“Que donde había desuso y riesgo, surjan nuevos usos y posibilidades, para que se consoliden estrategias para hacer ciudad”,

En su oportunidad, Inti Muñoz, secretario de Vivienda de la CDMX explicó que la intención es que en este edificio que tenía riesgo estructural surja un proyecto de “vivienda asequible” para la comunidad.

