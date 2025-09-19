A 40 años del sismo del 19 de septiembre de 1985, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó una ceremonia cívica en la Plaza de la Solidaridad, en la que rindió homenaje a los fallecidos por esa tragedia, así como a los miles de ciudadanos que salieron a las calles en un acto de solidaridad por ayudar a los otros.

Además, reconoció los avances en gestión de riesgos que surgieron en la capital del país a partir de ese hecho.

A 40 años del sismo de 1985

“Hoy hace 40 años nuestra urbe vivió una de las tragedias más grandes de sus 700 años de historia”, señaló la mandataria.

“Aquel sismo se llevó las vidas de miles de nuestros vecinos, se estima que hubo entre 6 mil 10 mil personas fallecidas ese día, lo cierto es que a las y los que perdimos ese día, no hemos dejado de recordarles y rendirles homenaje todos los días transcurridos desde entonces”, señaló.

En un emotivo mensaje, Brugada Molina aseveró que a pesar de la tragedia, tras el sismo de 1985, la fuerza sísmica “encontró su contraparte” en la fuerza de las miles de personas que salieron a las calles y se organizaron en brigadas espontáneas y en cadenas humanas para remover escombros y salvar vidas.

Destacó también la organización de los jóvenes que lucharon por la autonomía de la UNAM, de las mujeres que ayudaron a visibilizar las injusticias laborales a las que se enfrentaban las mujeres en ese entonces, y a los topos que ayudaron a la ciudadanía.

La mandataria recordó que hace ocho años, el 19 de septiembre de 2017, un nuevo sismo afectó a la capital del país, lo que implicó la reconstrucción de más de 22 mil viviendas durante la administración pasada y afirmó que el resto de esa reconstrucción le tocará a esta administración.

Para concluir su mensaje, la jefa de Gobierno pidió un aplauso para los socorristas, bomberos, trabajadores de Protección Civil, ERUM, las fuerzas hospitalarias, a las y los policías, así como a la sociedad civil organizada y “a todo el gran pueblo que hace años salvó al pueblo y que lo sigue salvando”.

