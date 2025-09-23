Más Información

Un hombre fue por policías asignados a la vigilancia de la Central de Abastos de la Ciudad de México , acusado de haber robado a una mujer y posteriormente herir a dos hombres.

Una mujer que acudió a la CEDA, en la , pidió la ayuda de los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el mercado.

La compradora dijo que un hombre la amagó con una navaja y le exigió su dinero, en el área de aves y cárnicos.

Los policías se dieron a la búsqueda del ladrón y con apoyo de los operadores del Centro de Comando y Control (C2) CEDA se supo que un sujeto con las mismas características del ladrón habría herido a dos hombres, en la calle Vialidad 5 del mercado.

Al detenido le aseguraron una navaja y dinero en efectivo. Foto: Especial.
Los dos hombres heridos, de 23 y 34 años de edad fueron valorados por paramédicos de Protección Civil del mercado y posteriormente llevados a un hospital para atender su heridas.

Policías lograron ubicar al sospechoso y capturarlo en el pasillo 5 de la misma zona de aves y cárnicos de la CEDA. Al revisarlo le aseguraron una navaja y dinero en efectivo.

El detenido fue presentado ante un agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

