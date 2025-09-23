Más Información

Comparece Hernán Bermúdez ante juez; determinarán si vinculan a proceso a "El Abuelo"

Asamblea General de la ONU se celebra en Nueva York: sigue el minuto por minuto del encuentro diplomático

Canciller De la Fuente suma a México a Acuerdo de Diversidad Biológica Marina

Segob va por reforma a la Ley de Juegos y Sorteos para sancionar lavado de dinero

Declaran culpable a Ryan Routh de intentar matar a Trump en Florida

Comerciantes piden hacer públicas las tarifas para negocios que reproducen música grabada o en vivo; buscan evitar extorsiones

Un grupo de jóvenes que convivía afuera de un bar en la colonia Clavería, en la alcaldía , fueron arrollados por un automovilista que se dio a la fuga.

Los hechos ocurrieron la madrugada del domingo 22 de septiembre en la calle Cuitláhuac, cuando un automovilista que pasaba afuera de un bar habría perdido el control y cambió de carril, arrollando a varias personas en el lugar.

Cabe señalar que los jóvenes afectados convivían debajo de la banqueta del expendio de bebidas alcohólicas.

Luego de impactar a los jóvenes, el automovilista siguió su camino y escapó.

El saldo tras el incidente fue de seis personas lesionadas que debieron ser trasladadas a distintos hospitales.

