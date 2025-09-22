Un hombre de aproximadamente 28 años de edad murió la tarde de este lunes en la alcaldía Azcapotzalco, luego de recibir tres disparos de arma de fuego en la vía pública.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las calles Cedros y Callejón Potrero, en la colonia San Andrés, vecinos escucharon al menos tres detonaciones. Al salir de sus domicilios localizaron a la víctima tendida en el pavimento, con visibles manchas de sangre en la cabeza, a unos metros de una tienda de abarrotes.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron al lugar a bordo de una patrulla de sector, quienes solicitaron apoyo médico. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), así como personal de Protección Civil, brindaron atención al hombre; sin embargo, tras la valoración confirmaron la ausencia de signos vitales a consecuencia de tres impactos de arma de fuego.

Hombre asesinado en alcaldía Azcapotzalco (22/09/2025). Foto: Especial

La zona fue acordonada por los uniformados, quienes cubrieron el cuerpo con una sábana mientras notificaban a la Coordinación Territorial correspondiente. Minutos después arribaron peritos de la Fiscalía General de Justicia capitalina para el levantamiento del cuerpo y el inicio del procesamiento del lugar.

Hasta el momento se desconoce el motivo de la agresión, así como la identidad de los probables responsables, quienes habrían escapado tras el ataque.

El hecho generó alarma entre los habitantes de la colonia San Andrés, quienes observaron con preocupación las labores de los servicios de emergencia y de investigación en la escena.

Hombre es asesinado a balazos en alcaldía Azcapotzalco (22/09/2025). Foto: Especial

