Un estudiante ingresó a las instalaciones del CCH Sur y ahí agredió con una navaja a otro alumno quien perdió la vida, reportó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Informó que personal de la SSC acudió a un plantel educativo de nivel medio superior ubicado en el Boulevard Cataratas, en la colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Coyoacán, debido al reporte de una persona lesionada.

“Al llegar, derivado de la naturaleza autónoma de la institución, no se permitió el acceso; sin embargo, se informó que un alumno que portaba capucha ingresó y agredió con una navaja a otro estudiante”, expuso.

Por ello, el lesionado perdió la vida, mientras que un trabajador forcejeó para intentar contener al probable responsable resultando lesionado por lo que fue llevado a un hospital.

“En tanto, el posible agresor continuó su huida y, al ver que le daban seguimiento, subió a un edificio y se lanzó, motivo por el cual resultó con fracturas en ambas piernas y fue trasladado a un hospital”, indicó.

De acuerdo a la información reportada, las autoridades del plantel ya solicitaron la presencia de personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para los servicios periciales y las investigaciones correspondientes. En tanto, policías de la SSC pondrán a disposición de las autoridades ministeriales al probable responsable que fue entregado por las autoridades educativas, el cual se encuentra bajo custodia policial en el nosocomio.

