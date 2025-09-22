El Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur (CCH Sur) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que suspendió las clases hasta nuevo aviso, luego de que se reportó la muerte de un alumno presuntamente apuñalado por otro estudiante, quien, tras el hecho, intentó suicidarse.

De acuerdo con los primeros reportes, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) acudió al plantel por el reporte de un alumno lesionado, sin embargo, por la magnitud de las heridas, éste falleció.

Aunado a ello, se indicó que el atacante resultó herido y se encuentra hospitalizado.

Además, las autoridades del plantel solicitaron la presencia de personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para los servicios periciales y las investigaciones correspondientes.

Por su parte, el CCH Sur pidió a la comunidad estudiantil mantenerse informada por los canales oficiales.

SSC reporta agresión con navaja

En tanto, la SSC precisó que se reportó la entrada de un alumno que portaba capucha, quien ingresó y agredió con una navaja a otro estudiante.

Añadió que, resultado de esto, el lesionado perdió la vida, mientras que un trabajador forcejeó para intentar contener al probable responsable resultando lesionado, por lo que fue llevado a un hospital.

Adicionalmente, señaló que el posible agresor continuó su huida y, al ver que le daban seguimiento, subió a un edificio y se lanzó, motivo por el cual resultó con fracturas en ambas piernas y fue trasladado a un hospital.

Asimismo, explicó que los policías de la SSC pondrán a disposición de las autoridades ministeriales al probable responsable que fue entregado por las autoridades educativas, el cual se encuentra bajo custodia policial en el nosocomio.

UNAM condena hechos violentos en CCH Sur

La UNAM condenó los hechos de violencia ocurridos la tarde de este lunes en el CCH Sur, donde dos personas fueron agredidas por un alumno con un arma blanca dentro de las instalaciones.

A través de un comunicado, la Máxima Casa de Estudios lamentó el fallecimiento de una de las víctimas y detalló que la segunda persona, un trabajador del plantel, fue trasladado a un hospital para su atención médica.

Aunado a ello, explicó que, al conocer los hechos, de manera inmediata, las autoridades activaron el protocolo de atención para casos de violencia con arma.

Agregó que el personal universitario intervino para auxiliar a las personas agredidas y hacer las notificaciones correspondientes.

Además, destacó que, tras la agresión, el presunto responsable fue puesto a disposición de las autoridades y enfatizó que para proteger a la comunidad y llevar a cabo las investigaciones necesarias por las autoridades competentes las clases fueron suspendidas de manera inmediata.

Asimismo, señaló que estará informando a la comunidad universitaria por las vías oficiales.

