Muere a los 77 años Julieta Fierro, astrónoma e investigadora de la UNAM

La científica mexicana y profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, , murió este viernes a los 77 años.

Se dedicó a la divulgación de la ciencia. Trabajó en exposiciones para museos, escribió libros y artículos, participó en programas de radio y televisión y dictó conferencias.

Nació en 1948, era una verdadera “estrella de rock” de la divulgación de la ciencia, como la calificaba la .

A lo largo de su vida, recibió numerosos reconocimientos como los premios Kalinga de la UNESCO, el de la Academia de Ciencias del Mundo, el Mario Molina, fue distinguida con cuatro doctorados honoris causa y miembro honorario de la Academia Americana de Artes y Ciencias.

La UNAM lamentó el fallecimiento de la científica y resaltó que "Con su voz y dedicación acercó la ciencia a varias generaciones, dejando un legado que trasciende las fronteras y el tiempo".

La científica, docente y divulgadora incansable de la ciencia falleció este viernes 19 de septiembre. Foto: captura de pantalla
La científica, docente y divulgadora incansable de la ciencia falleció este viernes 19 de septiembre. Foto: captura de pantalla

