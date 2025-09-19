Más Información

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) confirmó este viernes la muerte del estudiante del CECyT 7quien fue otra de las víctimas de la explosión de una pipa de gas en el

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia y seres queridos. Descanse en paz”, expresó la institución educativa en su cuenta de X.

Con la muerte del estudiante de Ingeniería Automotriz, ya suman tres los alumnos estudiantes y un trabajador del IPN que perdieron la vida por este incidente.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México dio a conocer que 21 personas continúan hospitalizadas, mientras que 38 personas ya fueron dadas de alta.

Además, dio a conocer que ascendió a 25 el número de muertos por estos hechos.

