Más Información
Segundo Simulacro Nacional 2025: suena la alerta sísmica en la CDMX; minuto por minuto de las actividades
Hasta ahora no hay nada que incrimine a Adán Augusto López por el caso de Hernán Bermúdez: Sheinbaum
Juez desestima demanda millonaria de Trump contra The New York Times y Penguin Random House por difamación
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) confirmó este viernes la muerte del estudiante del CECyT 7 Giovani Martínez Llanos, quien fue otra de las víctimas de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia.
“Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia y seres queridos. Descanse en paz”, expresó la institución educativa en su cuenta de X.
Lee también Fiscalía CDMX publica fotoboletines para identificar a dos víctimas de explosión de pipa en Puente de la Concordia
Con la muerte del estudiante de Ingeniería Automotriz, ya suman tres los alumnos estudiantes y un trabajador del IPN que perdieron la vida por este incidente.
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México dio a conocer que 21 personas continúan hospitalizadas, mientras que 38 personas ya fueron dadas de alta.
Además, dio a conocer que ascendió a 25 el número de muertos por estos hechos.
kicp/apr