La Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó que la cifra de fallecidos por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, aumentó a 25 personas este viernes 19 de septiembre.

En la lista de personas finadas, las autoridades añadieron el nombre de Jovani Martínez Llanos de 17 años; María Salud Juaurrita de 35 años; y Jaime Javier Becerra.

Personas internadas

Al corte de las 10:00 de la mañana de este viernes, se reportó que 21 personas continúan internadas en diferentes hospitales de la capital y 38 han sido dadas de alta.

Lee también Tragedia en Puente de la Concordia cobra una víctima más y sube a 22 la cifra de fallecidos; 25 personas siguen hospitalizadas

El pasado martes 16 de septiembre se confirmó la muerte de Fernando Soto Munguía, de 34 años, quien era el chofer de la pipa que explotó el pasado 10 de septiembre.

Entre las personas que perdieron la vida en la tragedia también se encuentra la señora Alicia Matías Teodoro, de 49 años, quien falleció el pasado viernes 12 de septiembre, luego de presentar quemaduras en más del 90% de su cuerpo, tras proteger a su nieta de dos años durante la explosión.

Norma Chávez Ortega, de 50 años; Armando Antillón Chávez, de 45 años; Daniela Barragán, de 19 años; Misael Cano Rodríguez, de 39 años; Irving Uriel Carrillo Reyes, de 20 años; Carlos Iván Contreras Salinas, de 29 años; Juan Carlos Bonilla Sánchez, de 40 años; Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros, de 57 años; Eduardo Noe García Morales; José Gabriel Hernández Méndez de 17 años; Juan Antonio Hernández Betancourt; Jorge Islas Flores; Carlos Sánchez Blas, de 15 años; Jesús José Tovar García de 40 años, y Eduardo Romero Armas de 30 años, perdieron también la vida tras la tragedia.

Lee también Comité de Solidaridad para afectados por explosión de pipa en Iztapalapa es para “encauzar” apoyos de la población: Cravioto

También están en la lista Oswaldo Gutiérrez Espinoza, de 30 años; Gilberto Arón, de 47 años; Edgar Santiago Álvarez, de 51 años; y Omar Alejandro García Escorsa de 28 años.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot