El secretario de Gobierno, César Cravioto, aseguró que el Comité de Solidaridad que propuso este miércoles la jefa de Gobierno, Clara Brugada, es para “encauzar” los apoyos que la población busca entregar a los afectados por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, que hasta ahora dejó 21 muertos.

En un video que publicó en su cuenta de X, el funcionario advirtió que no se trata de un mecanismo para “lavarle la cara a la empresa” dueña de la unidad ni tampoco porque el gobierno “se esté lavando las manos”.

Sobre el “Comité de Solidaridad” que ayer propuso nuestra Jefa de Gobierno @ClaraBrugadaM, queremos hacer las siguientes precisiones para evitar que se engañe a la ciudadanía.



👇👇 pic.twitter.com/WrGsSbO5GU — César Cravioto (@craviotocesar) September 18, 2025

Lee también: FOTOS: Se multiplican memoriales en Puente de la Concordia; acuden a honrar a víctimas

“Nada más lejos de la verdad; primero, el gobierno de la ciudad está apoyando a las personas víctimas dando apoyos solidarios tanto para quien está hospitalizado, quien ya fue dado de alta y quien desafortunadamente falleció; pero no sólo eso, el Gobierno va a acompañar a todas las víctimas para que la reparación del daño que haga la empresa responsable de la pipa sea justa”, dijo.

El secretario pidió que “no se malinterprete” pues aseguró que lo único que se quiere es “encauzar las miles de voluntades que hay de solidaridad de miles de mexicanos que han dicho ¿cómo ayudamos? ¿Cómo apoyamos a las víctimas?”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr