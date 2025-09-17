Crearán "Comité de Solidaridad" para víctimas de explosión de pipa en Iztapalapa

A una semana de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa -que hasta ahora ha dejado 20 personas fallecidas-, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció un Comité de solidaridad con las víctimas, que reciba y administre las donaciones y aportaciones para las familias de los afectados.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria detalló que este Comité estará conformado por representantes de la ONU, la UNAM, Cruz Roja, la sociedad civil, empresarios, entre otras personas.

Por parte del Gobierno de la CDMX, en este Comité participará Araceli Damián, secretaria de Bienestar e Igualdad Social (Sebien).

Brugada Molina aseveró que en este caso se está exigiendo “la reparación integral del daño” en cada uno de los casos de gente que resultó afectada por la explosión del pasado 10 de septiembre.

Han entregado 53 apoyos emergentes

En su oportunidad, el secretario de Gobierno, César Cravioto, dio a conocer que hasta 17 de septiembre se han entregado 53 apoyos emergentes -algunos en coordinación con el Gobierno del Estado de México-, se los cuales, 36 fueron para personas lesionadas y 17 a familiares de personas fallecidas. Puntualizó que este miércoles se entregarán ocho apoyos más; y 22 están pendientes por enterarse.

Asimismo, indicó que se ha desplegado a un grupo servidores públicos que dan acompañamiento a los familiares de las víctimas; por un lado, con acompañamiento en campo, a las afueras de los hospitales donde la gente aguarda por informes de los afectados que continúan hospitalizados, así como atención telefónica para quienes han sido dados de alta.

