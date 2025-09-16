Más Información

Sustituyen a comandante militar que reveló orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez en Tabasco

Fallece chofer de la pipa que explotó en Puente de la Concordia; asciende a 19 la cifra de muertos

Giran orden de aprehensión contra Guillermo Fragoso Báez, líder de la Unión de Sindicatos, dedicada a extorsión y huachicol en el Edomex

Ahora, Roberto Sandoval, exgobernador priista de Nayarit, es vinculado a proceso por lavado de dinero

Trump, Mick Jagger y Dustin Hofman figuran en lista de contactos de Epstein revelada por el Congreso de EU

Juan José Ponce Félix "El Ruso", aliado de "El Mayo" y enemigo de "Los Chapitos"; así lo describe la DEA

La de la Ciudad de México confirmó que la cifra de por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa aumentó a 19 personas.

Entre los fallecidos está Fernando Soto Munguía, de 34 años, quien era el chofer de la pipa que explotó y dio piei a la tragedia. Además, se añadió en la lista de finados el nombre de Oswaldo Gutiérrez Espinoza, de 30 años.

Al corte de las 10:00 de la noche de este martes 16 de septiembre, se reportó que 32 personas continúan internadas en diferentes hospitales de la capital y 33 han sido dadas de alta.

Esta mañana también se reportó el fallecimiento de Gilberto Arón, de 47 años, quien estaba internado en el Hospital de Fray “Dr. Victorio de la Fuente Narváez”; Edgar Santiago Álvarez, de 51 años, quien estaba en el ISSSTE Zaragoza; y Omar Alejandro García Escorsa de 28 años, quien estaba en el Hospital General Regional 197 Texcoco.

Entre las personas que perdieron la vida en la tragedia también se encuentra la señora Alicia Matías Teodoro, de 49 años, quien falleció el pasado viernes 12 de septiembre, luego de presentar quemaduras en más del 90% de su cuerpo, tras proteger a su nieta de dos años durante la explosión.

Así como Armando Antillón Chávez, de 45 años; Ana Daniela Barragán Ramíirez, de 19 años; Misael Cano Rodríguez, de 39 años; Irving Uriel Carrillo Reyes, de 20 años; Carlos Iván Contreras Salinas, de 29 años; Juan Carlos Bonilla Sánchez, de 40 años; Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros, de 57 años; Eduardo Noe García Morales; José Gabriel Hernández Mendez de 17 años; Juan Antonio Hernández Betancourt; Jorge Islas Flores; Carlos Sánchez Blas, de 15 años; y Jesús José Tovar García de 40 años.

