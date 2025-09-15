Sin verbena, como muestra de solidaridad a las víctimas de la explosión de una pipa de gas en el puente La Concordia, la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, salió al balcón de la demarcación para dar Grito de Independencia por su 215 Aniversario.

La edil anunció este viernes que, debido a la tragedia que dejó 15 fallecidos -4 de Iztapalapa-, se cancelaría la verbena y las presentaciones musicales, así como el mapping que ya estaban previstos.

"¡Viva Iztapalapa! ¡Viva Iztapalapa! ¡Viva Iztapalapa cuidadora y solidaria", clamó la alcaldesa vestida de negro mientras ondeaba la bandera de México.

Ante una explanada de la demarcación repleta de asistentes, la alcaldesa dijo: "Viva Iztapalapa intercultural; vivan las mujeres de Iztapalapa".

"Viva la Independencia, Miguel Hidalgo y Costilla, Josefa Ortiz Téllez, Ignacio Allende, Leona Vicario, José María Morelos y Pavón, Gertrudis Bocanegra", clamó.

También recordó a Vicente Guerrero, a los pueblos y barrios originarios, las comunidades indígenas y afromexicanas.

Momentos antes, la maestra de ceremonias aseguró que, por respeto a los fallecidos en el puente La Concordia, sería una ceremonia totalmente distinta, reservada y respetuosa.

"Bajo los protocolos cívicos militares, la alcaldesa refrenda su compromiso con la ciudadanía, pero sobre todo con estas familias afectadas. Es una verbena totalmente distinta, va a ser sobria, pero con esta fuerza que Dios nos ha dado y va a seguir dando a ustedes iztapalapenses porque siempre como mexicanos sacamos la casta de ayuda", dijo.

