Sin verbena, como muestra de solidaridad a las víctimas de la explosión de una pipa de gas en el , la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, salió al balcón de la demarcación para dar Grito de Independencia por su 215 Aniversario.

La edil anunció este viernes que, debido a la tragedia que dejó 15 fallecidos -4 de Iztapalapa-, se cancelaría la verbena y las presentaciones musicales, así como el mapping que ya estaban previstos.

"¡Viva Iztapalapa! ¡Viva Iztapalapa! ¡Viva Iztapalapa cuidadora y solidaria", clamó la alcaldesa vestida de negro mientras ondeaba la de México.

Ante una explanada de la demarcación repleta de asistentes, la alcaldesa dijo: "Viva Iztapalapa intercultural; vivan las mujeres de Iztapalapa".

"Viva la Independencia, Miguel Hidalgo y Costilla, Josefa Ortiz Téllez, Ignacio Allende, Leona Vicario, José María Morelos y Pavón, Gertrudis Bocanegra", clamó.

También recordó a Vicente Guerrero, a los pueblos y barrios originarios, las comunidades indígenas y afromexicanas.

Momentos antes, la maestra de ceremonias aseguró que, por respeto a los fallecidos en el puente La Concordia, sería una ceremonia totalmente distinta, reservada y respetuosa.

"Bajo los protocolos cívicos militares, la alcaldesa refrenda su compromiso con la ciudadanía, pero sobre todo con estas familias afectadas. Es una verbena totalmente distinta, va a ser sobria, pero con esta fuerza que Dios nos ha dado y va a seguir dando a ustedes iztapalapenses porque siempre como mexicanos sacamos la casta de ayuda", dijo.

