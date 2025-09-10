Más Información

Transportadora Silza, dueña de pipa que explotó, no tiene seguro vigente; venció en junio

Una escena dramática tras la explosión en Puente de la Concordia: mujer resguarda de las llamas a su nieta, y policía las auxilia

A este número puedes marcar para localizar a un familiar tras explosión en Puente de la Concordia, Iztapalapa

Explosión de pipa deja 3 muertos, reporta Brugada; hay 70 heridos

Silza de Grupo Tomza, empresa dueña de la pipa que explotó en Puente de la Concordia; esto sabemos de la empresa

Suspenden, por ahora, captura contra vicealmirante Fernando Farías, ligado a red de huachicol

Tras la en el , en Iztapalapa, la alcaldesa Aleida Alavez afirmó que se trabajará “sin descanso” para atender a todas las personas que resultaron heridas.

"Confíen en que aquí estaremos acompañando y trabajando sin descanso para que y toda la ciudad salgan adelante", dijo.

En un video publicado en su cuenta de X, la edil lamentó la muerte de tres personas y señaló que ya se tiene registro de todas las personas que resultaron afectadas.

"Expreso mi más sentido pésame a los familiares y amigos de quienes fallecieron, comparto su dolor y mi corazón está con ustedes. Quiero decirles que no están solos, estaremos cerca de ustedes dando seguimiento puntual a su atención y recuperación", precisó.

La alcaldesa reconoció la rápida reacción de las autoridades de la Ciudad de México, del cuerpo de Bomberos, Protección Civil, así como del gobierno Federal, el Ejército, la Marina, y todos quienes acudieron a brindar atención ante la emergencia.

“Agradezco de todo corazón a las personas que se acercaron de inmediato a ayudar porque con su apoyo se salvaron vidas", señaló.

