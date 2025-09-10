Más Información
Tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, la alcaldesa Aleida Alavez afirmó que se trabajará “sin descanso” para atender a todas las personas que resultaron heridas.
"Confíen en que aquí estaremos acompañando y trabajando sin descanso para que Iztapalapa y toda la ciudad salgan adelante", dijo.
En un video publicado en su cuenta de X, la edil lamentó la muerte de tres personas y señaló que ya se tiene registro de todas las personas que resultaron afectadas.
"Expreso mi más sentido pésame a los familiares y amigos de quienes fallecieron, comparto su dolor y mi corazón está con ustedes. Quiero decirles que no están solos, estaremos cerca de ustedes dando seguimiento puntual a su atención y recuperación", precisó.
La alcaldesa reconoció la rápida reacción de las autoridades de la Ciudad de México, del cuerpo de Bomberos, Protección Civil, así como del gobierno Federal, el Ejército, la Marina, y todos quienes acudieron a brindar atención ante la emergencia.
“Agradezco de todo corazón a las personas que se acercaron de inmediato a ayudar porque con su apoyo se salvaron vidas", señaló.
