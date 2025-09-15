Sube a 15 la cifra de muertos por explosión de pipa en Puente de la Concordia, Iztapalapa

Más Información

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó el deceso de una a causa de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, ocurrida el pasado 10 de agosto, con lo que suman 15 fallecidos por esta tragedia.

En una tarjeta informativa, la dependencia explicó que esta persona se encontraba internada en el hospital “Dr. Victorio de la Fuente Narváez”, conocido como Magdalena de las Salinas.

De acuerdo con la dependencia, la víctima se encontraba en c y hasta el momento no se ha logrado establecer contacto con algún familiar.

En el documento, la Secretaría expresó su solidaridad con todas las víctimas del accidente y destacó que se continuará trabajando “con sensibilidad y compromiso” para brindar atención médica a los afectados.

