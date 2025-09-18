Más Información
Hasta el Puente de la Concordia acuden habitantes de alcaldías de la Ciudad de México y de municipios del Edomex a dejar flores y veladoras sin tener algún vínculo con las víctimas de la explosión de la pipa de gas más que la solidaridad.
En el sitio, los árboles se han convertido en altares improvisados en donde vecinos acuden a dejar veladoras y flores para las personas fallecidas y, recientemente, una bandera de México fue colocada por las fiestas patrias.
“Queremos que lo que ocurrió no se olvide y que se revisen las medidas de seguridad para que no vuelva a suceder”, expresó Víctor López, habitante de Iztapalapa.
