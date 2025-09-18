Hasta el Puente de la Concordia acuden habitantes de alcaldías de la Ciudad de México y de municipios del Edomex a dejar flores y veladoras sin tener algún vínculo con las víctimas de la explosión de la pipa de gas más que la solidaridad.

Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

En el sitio, los árboles se han convertido en altares improvisados en donde vecinos acuden a dejar veladoras y flores para las personas fallecidas y, recientemente, una bandera de México fue colocada por las fiestas patrias.

Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

“Queremos que lo que ocurrió no se olvide y que se revisen las medidas de seguridad para que no vuelva a suceder”, expresó Víctor López, habitante de Iztapalapa.

Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Con información de Juan Carlos Williams

