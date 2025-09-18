“Tristeza” es la palabra que utilizan los vecinos de Iztapalapa, de otras alcaldías capitalinas y de municipios mexiquenses para describir su sentir a una semana de la explosión de una pipa de gas en el Puente de La Concordia que ha dejado 20 personas fallecidas y mantiene hospitalizadas a 28 más.

“Todavía la presencia, está muy triste por todo lo que pasó fue muy fuerte y no se lo desea uno a nadie, fue muy impresionante la magnitud de la explosión. Nos sentimos muy tristes, por las familias que están sufriendo ahora y mandamos todas nuestras condolencias, que Dios los bendiga”, comentó José Fernando, residente de Chimalhuacán que estuvo en la zona de Santa Martha.

Lee también Calculan daños por, al menos, 10 mdp tras accidente en Puente de la Concordia

Vecinos y ciudadanos mantienen vivo el memorial a una semana de la tragedia en Iztapalapa. Foto: Carlos Mejía

Desde Azcapotzalco, Antony llegó este miércoles con un ramo de flores blancas y un paquete de veladoras, al memorial que se colocó en la zona de la explosión. Viajó más de dos horas, movido por una mezcla de solidaridad y necesidad de hacer algo, cualquier cosa, que mitigue el peso de lo ocurrido.

Colocó las flores junto a una cruz improvisada y encendió una veladora, cuya llama titila débilmente bajo la sombra de los pilares del puente. “Es por los que se fueron y por los que siguen luchando en los hospitales”, dijo.

Antony no conoce a nadie afectado directamente, pero la noticia de la explosión lo tocó como si hubiera sucedido a su familia. “Esto nos duele a todos”, expresó conmovido.

Lee también Crece memorial en Puente de la Concordia dedicado a víctimas de explosión de pipa de gas

“Me siento muy triste, es un dolor en el pecho que no se termina, un vacío por dentro que se siente. A esa hora de la explosión yo paso todos los días exactamente por esa zona para ir a trabajar, pero ese día no fui, si hubiera ido no sé qué hubiera pasado conmigo”, contó Alejandra, una vecina de la unidad habitacional Ermita Zaragoza que se encuentra frente al sitio del accidente.

Con su esposo, Alejandra acudió este miércoles a la glorieta que se encuentra en uno de los brazos del distribuidor vial, justo a unos metros donde cayó la pipa y explotó, que se ha convertido en un memorial extendido entre los árboles quemados que han servido para que la gente de manera espontánea vaya a dejar flores y veladoras en honor de las víctimas fatales.

La pareja se encargó de limpiar todas las ofrendas, retiró las flores y veladoras que han dañado las recientes lluvias y ordenaron todo lo que han ido a dejar los vecinos en los últimos días.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL