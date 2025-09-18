Más Información

Andy López Beltrán niega tener amparo contra cualquier captura y acusa montaje

Abogado niega haber tramitado amparos para hijos de AMLO; recuerda caso Caro Quintero y alista denuncia por suplantación

Avión que traslada a Hernán Bermúdez "El Abuelo" cambia de ruta y prolonga escala en Colombia

Fiscal general de EU dice que México entregó a Rafael Caro Quintero “por instrucciones de Trump”

Suspenden indefinidamente show de Jimmy Kimmel tras comentarios sobre Charlie Kirk

Transportadora Silza, dueña de pipa que explotó en Iztapalapa, destinará “recursos adicionales” para indemnizar a lesionados

Tras una semana de la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia, en Iztapalapa, que hasta ahora dejó 20 personas fallecidas, la fiscal capitalina Bertha María Alcalde Luján dio a conocer la trayectoria de la unidad involucrada en la tragedia.

Detalló que la pipa venía de Tuxpan, Veracruz, donde fue cargada, y se dirigía a una gasera en Tláhuac, en la Ciudad de México.

Explicó que al circular por la carretera federal México-Texcoco, el conductor, identificado como Fernando Soto Munguía —quien falleció el pasado 16 de septiembre—, tomó una salida para incorporarse a la México-Puebla.

En este punto, al entrar en una curva, el chofer perdió el control de la pipa y se impactó en un muro de contención; tras un cambio de dirección, hubo un segundo golpe, indicó la fiscal.

Posteriormente, el contenedor de la pipa presentó un golpe en su parte frontal izquierda, que ocasionó una fractura de aproximadamente 40 centímetros, desde donde se fugó el gas.

Alcalde Luján informó que el diámetro de expansión del gas fue de 180 metros, y se sabe que en esa área se generó la chispa que detonó el incendio.

