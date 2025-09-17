Más Información

A una semana del accidente en el que una pipa de gas volcó en el bajo , en los límites de Iztapalapa y el Estado de México, y que dejó al menos , vecinos de la zona mantienen un altar en memoria de quienes perdieron la vida.

En el sitio, . Ahí se observan veladoras, flores, imágenes de las personas fallecidas y, recientemente, una bandera de México colocada tras las celebraciones patrias.

Habitantes que transitan por la zona se han sumado al homenaje.

“Queremos que lo que ocurrió no se olvide y que se revisen las medidas de seguridad para que no vuelva a suceder”, expresó Víctor López, habitante de Iztapalapa.

El altar improvisado ha generado que peatones y automovilistas reduzcan el paso para mostrar respeto o colocar ofrendas. El sitio, que hasta hace una semana era únicamente un punto de tránsito, se ha transformado en un espacio de memoria.

