La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, detalló que hay dos personas, lesionadas durante la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, cuya identidad hasta ahora es desconocida, por lo que adelantó que se publicarán boletines para facilitar su identificación y dar con sus familias.

Una de las personas, es un varón fallecido, de entre 40 y 50 años, de 1.64 metros de estatura, complexión mediana, cabello castaño corto, piel morena claro y nariz aguileña. La víctima ingresó al hospital sin prendas ni pertenencias, y no se cuentan con señas particulares.

El nombre probable del hombre es Gilberto Arón o Arón Gustavo Hernández, de acuerdo con la información que se proporcionó en un inicio.

Por otro lado, la segunda persona se trata de una mujer de entre 15 y 25 años, que se encuentra en estado crítico, en el Hospital de Traumatología “Dr. Victorio de la Fuente Narváez”.

Explicó que se tiene la hipótesis de que el nombre de la mujer es Johvana; cuyas señas particulares son una cicatriz vertical tipo cesárea y cuatro tatuajes: uno con un corazón atravesado por una rosa en color negro, localizado en la espalda baja; otro con forma de pulsera tipo greca con letras en manuscrito, ubicado en el antebrazo derecho; y otro más de una pulsera de corazones ubicado en el tobillo izquierdo.

La fiscal pidió a la población que en caso de que se tenga información de los posibles familiares, se comunique al teléfono: 55 53 45 50 80.

“La Fiscalía estará publicando foto boletines de búsqueda de la familia para ambas personas, los cuales estarán disponibles en nuestras redes sociales y en la página de la Comisión de Búsqueda”, señaló la fiscal.

dmrr/cr