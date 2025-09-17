FGJCDMX revela ruta y fallas de la pipa que explotó en Iztapalapa

A una semana de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, que hasta ahora dejó 20 personas fallecidas, la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, dio a conocer la trayectoria de la unidad involucrada en la tragedia.

En conferencia, la fiscal detalló que la pipa de gas provenía de Tuxpan, Veracruz, donde fue cargada y se dirigía a una gasera en Tláhuac, en la Ciudad de México.

Explicó que al circular por la autopista México-Texcoco, el conductor, identificado como Fernando Soto Munguía -quien falleció este 16 de septiembre- tomó una salida para incorporarse a la autopista México-Puebla.

En este punto, al entrar en una curva el vehículo perdió el control y se impactó en un muro de contención; tras un cambió de dirección, explicó que hubo un segundo impacto.

Tras el golpe, el contenedor de la pipa presentó un golpe en su parte frontal izquierda, que ocasionó una fractura de aproximadamente 40 centímetros, desde donde se fugó el gas.

Explicó que el diámetro de expansión del gas fue de 180 metros, y se sabe que en esa área se generó la chispa que detonó el incendio.

