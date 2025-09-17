La titular de la FGJ-CDMX, Bertha Alcalde Luján, aseguró que se impulsará un proceso penal que priorice la reparación integral del daño a las víctimas de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, ocurrida el pasado 10 de septiembre.

Afirmó que pese al fallecimiento del conductor de la pipa, identificado como Fernando Soto Munguía, la investigación y la causa penal continúan.

Explicó que se investigan las condiciones operativas y cumplimiento de la normatividad por parte de la empresa Silza, dueña de la unidad.

“Con base en estos elementos impulsaremos un proceso penal en el que se priorice la reparación integral del daño para todas las víctimas lo más pronto posible”, dijo.

En conferencia junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la fiscal detalló que la empresa ya compareció ante el Ministerio Público, ha colaborado con la investigación y manifestó disposición de aportar recursos económicos para la reparación del daño a las víctimas.

“Hasta el momento se han exhibido -como ya lo habíamos referido- cuatro pólizas de seguro vigentes que se ponen a disposición. No obstante, más allá de las pólizas de seguro, la empresa ha manifestado su voluntad de aportar recursos económicos propios para integrar los montos de reparación del daño”, dijo.

dmrr/cr