¿Qué pretexto hay para explorar la CDMX este fin de semana? Son muchos, aunque en esta ocasión te traemos una selección de 5 experiencias que no te puedes perder.

Concierto tributo a Ed Sheeran y Coldplay

Para los fanáticos de la música pop, el moderno Centro Cultural Roberto Cantoral (en Coyoacán) recibirá este fin de semana un concierto especial en un ambiente iluminado por cientos de velas.

Un grupo de 2 violines, viola y violonchelo serán los protagonistas de ‘Candlelight: Ed Sheeran & Coldplay’, recital en el que interpretarán 12 de las canciones más famosas del cantante y banda.

Foto: Fever

Es el domingo 14 de junio a partir de las 9:30 p.m.

El costo de acceso va desde los $330 pesos por persona (más cargos por servicio).

Sitio web: feverup.com/m/261371

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Cafetería para ver el Mundial con tu mascota

Los ‘lomitos’ son parte fundamental de la familia, así que durante el Mundial 2026 muchos buscarán lugares donde puedan ver los partidos acompañados de sus mascotas.

Al norte de CDMX, muy cerca de Plaza Tepeyac, Friloo Café es una cafetería pet friendly con alimentos salados, dulces, bebidas monchosas y platillos diseñados especialmente para perritos.

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Ofrece el ‘Paquete Mundialista’: por $99 pesos elige entre 2 hot dogs o una pizza y un refresco. Además, si tu ‘lomito’ lleva la camiseta de México, recibirá un puppy late gratis.

Abre los fines de semana de 9:30 a.m. a 10:00 p.m.

Instagram: @friloo_cafe

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Taller futbolero en el Museo del Carmen

En el pintoresco barrio de San Ángel, al sur de CDMX, el Museo del Carmen, una joya del siglo XVII, también se pone en modo mundialista con un curioso taller futbolero.

Consiste en una experiencia guiada para elaborar un jugador de futbol con fieltro. Tú decides si es mexicano o de otro país.

Foto: Sectur CDMX

Disponible el sábado 13 de junio de 12:00 p.m. a 3:00 p.m.

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La actividad está incluida en el boleto de acceso al museo, que tiene un costo de $85 pesos por persona.

Facebook: ‘Museo de El Carmen’.

Tour imperial por el Castillo de Chapultepec

El Castillo de Chapultepec ha sido escenario de varios sucesos históricos y la residencia del emperador Maximiliano I de México y la emperatriz Carlota de Bélgica.

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Para recordar este breve pero importante periodo, la agencia Turisteando Ando tendrá un tour guiado por una historiadora, quien te acompañará por sus pasillos, jardines y salones, y explicará la vida cotidiana de la realeza mexicana.

Foto: Sectur CDMX

Será el domingo 14 de junio a las 9:30 a.m.

Tiene un costo de $150 pesos por persona.

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WhatsApp: (55) 6727 3803.

Recorrido en Turibus y pizza en la Roma

Los recorridos en Turibus son algunos de los más populares en las principales zonas turísticas de la CDMX, aunque hay ciertas opciones con experiencias adicionales, incluidas las gastronómicas.

El recorrido ‘Turibus + Pizza Roma’ permite el acceso durante todo un día a los 4 circuitos de la marca (Centro Histórico, Sur, Polanco y Basílica) y comida en Pizza Roma, en la colonia Roma Norte.

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Disponible el fin de semana en distintos horarios desde las 9:00 a.m. y hasta las 7:00 p.m.

El costo es de $520 pesos por persona. Incluye recorrido en Turibus, media pizza estilo Detroit o Nueva York, media ensalada, brownie y una bebida.

Sitio web: turibus.com.mx

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