La transportadora Silza, dueña de la pipa de gas que explotó el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, causando la muerte hasta ahora de 20 personas, afirmó que además de las cuatro pólizas de seguro vigentes que presentó ante la autoridad, destinará “recursos adicionales” para asegurar que las personas afectadas reciban la indemnización y el apoyo que necesiten.

En un comunicado emitido esta tarde, la empresa reiteró su compromiso para colaborar con las autoridades y garantizar que haya “reparación justa, digna y conforme a derecho” para las víctimas.

Asimismo, reafirmó la información que dio a conocer este día la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, de que será la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CDMX) el “canal de comunicación” para que se hagan llegar los apoyos a las personas afectadas y a sus familias.

En el documento, la empresa indicó que ha comparecido ante el Ministerio Público, y manifestó su disposición para aportar los recursos económicos necesarios en la reparación integral del daño y facilitar la información requerida por la FGJ-CDMX.

Por otro lado, señaló -como lo anunció más temprano la fiscal Bertha Alcalde Luján-, la FGJ-CDMX habilitó una línea telefónica (55 46 09 44 32) para que los afectados puedan recibir orientación y acompañamiento.

