Una camioneta de ministerio público movil arribó al hospital Magdalena de las Salinas en atención a las víctimas de la explosión de pipa de Gas LP que se registró hace una semana en inmediaciones del puente La Concordia.

Personal informó que la instrucción hasta el momento, es permanecer hasta las 19:00 horas en el también conocido Hospital de Tramautologia Victorio de La Fuente Narváez, en tanto no se ha instruido si continuará el día de mañana.

Las personas encargadas del levantamiento de posibles denuncias explicaron que la unidad es exclusiva de familiares de víctimas del incidente que ocurrrio hace una semana.

Durante un recorrido que realizó este diario se observó que se mantiene el centro de acopio así como la carpa que se instaló en apoyo a las familias de las víctimas de la explosión de la pipa de gas el miércoles pasado.

