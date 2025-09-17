Más Información

Andy López Beltrán niega tener amparo contra cualquier captura y acusa montaje

Abogado niega haber tramitado amparos para hijos de AMLO; recuerda caso Caro Quintero y alista denuncia por suplantación

Hernán Bermúdez es expulsado de Paraguay y lo trasladan a México; será ingresado al Cefereso 1

Adán Augusto se dice “tranquilo y sin preocupaciones” ante traslado de Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora”

Fiscalía CDMX revela ruta y fallas de la pipa que explotó en Iztapalapa

Buque Escuela Cuauhtémoc reanuda sus operaciones tras choque en puente de Brooklyn

Una camioneta de ministerio público movil arribó al hospital Magdalena de las Salinas en atención a las víctimas de la que se registró hace una semana en inmediaciones del .

Personal informó que la instrucción hasta el momento, es permanecer hasta las 19:00 horas en el también conocido , en tanto no se ha instruido si continuará el día de mañana.

Las personas encargadas del levantamiento de posibles denuncias explicaron que la unidad es exclusiva de familiares de víctimas del incidente que ocurrrio hace una semana.

Durante un recorrido que realizó este diario se observó que se mantiene el centro de acopio así como la carpa que se instaló en apoyo a las familias de las víctimas de la explosión de la pipa de gas el miércoles pasado.

