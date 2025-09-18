Tragedia en Puente de la Concordia cobra una víctima más y sube a 22 la cifra de fallecidos; 25 personas siguen hospitalizadas

La Secretaría de Salud capitalina reportó esta noche que registran 22 personas muertas por la explosión de la pipa de gas en el Puente de la Concordia, en la alcaldía de Iztapalapa.

De acuerdo con la lista, el nombre que se suma es Abril Díaz Castañeda que estaba hospitalizada en el Magdalena de las Salinas.

Al corte de las 22:00 horas de este jueves, se reportó que 25 personas continúan internadas en diferentes hospitales de la capital y 37 han sido dadas de alta.

En la lista de personas finadas, está el nombre de Norma Chávez Ortega, de 50 años, quien estaba internada en el Hospital Nacional de Rehabilitación.

Este martes se confirmó la muerte de Fernando Soto Munguía, de 34 años, quien era el chofer de la pipa que explotó el pasado 10 de septiembre, cuyos gastos funerarios pagó Silza, dueña de la unidad, de acuerdo con un comunicado que difundió ayer la empresa.

Entre las personas que perdieron la vida en la tragedia también se encuentra la señora Alicia Matías Teodoro, de 49 años, quien falleció el pasado viernes 12 de septiembre, luego de presentar quemaduras en más del 90% de su cuerpo, tras proteger a su nieta de dos años durante la explosión.

Armando Antillón Chávez, de 45 años; Daniela Barragán, de 19 años; Misael Cano Rodríguez, de 39 años; Irving Uriel Carrillo Reyes, de 20 años; Carlos Iván Contreras Salinas, de 29 años; Juan Carlos Bonilla Sánchez, de 40 años; Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros, de 57 años; Eduardo Noe García Morales; José Gabriel Hernández Méndez de 17 años; Juan Antonio Hernández Betancourt; Jorge Islas Flores; Carlos Sánchez Blas, de 15 años; Jesús José Tovar García de 40 años, y Eduardo Romero Armas de 30 años, perdieron también la vida tras la tragedia.

También están en la lista Oswaldo Gutiérrez Espinoza, de 30 años; Gilberto Arón, de 47 años; Edgar Santiago Álvarez, de 51 años; y Omar Alejandro García Escorsa de 28 años.

