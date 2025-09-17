Más Información

Realizan traslado de Hernán Bermúdez a México

Realizan traslado de Hernán Bermúdez a México

FGJCDMX revela ruta y fallas de la pipa que explotó en Iztapalapa

FGJCDMX revela ruta y fallas de la pipa que explotó en Iztapalapa

Jueza da tres días de plazo a Andy y Bobby López Beltrán para ratificar amparo "contra cualquier captura" a su favor

Jueza da tres días de plazo a Andy y Bobby López Beltrán para ratificar amparo "contra cualquier captura" a su favor

Buque Escuela Cuauhtémoc reanuda sus operaciones tras choque en puente de Brooklyn

Buque Escuela Cuauhtémoc reanuda sus operaciones tras choque en puente de Brooklyn

Venezuela inicia ejercicios militares en isla del Caribe en respuesta a Estados Unidos

Venezuela inicia ejercicios militares en isla del Caribe en respuesta a Estados Unidos

Anuncian parlamento abierto para reforma a Ley de Amparo

Anuncian parlamento abierto para reforma a Ley de Amparo

El pleno del Senado de la República guardó un minuto de silencio en memoria de las hasta hoy 20 víctimas mortales a causa de la de una pipa de gas en el en Iztapalapa.

Durante la sesión ordinaria y a propuesta de la senadora Alejandra Barrales Magdaleno, pidió un por las 20 personas que perdieron la vida a causa de la explosión de una pipa de gas el pasado miércoles en el Puente de la Concordia, ubicado en la alcaldía .

La legisladora expuso la importancia de enviar condolencias a los familiares de las víctimas y reconoció el trabajo de los cuerpos de vigilancia, bomberos y la solidaridad de los ciudadanos que participaron en la atención de este lamentable suceso.

Lee también

Crece memorial dedicado a las víctimas de explosión de pipa de gas en Iztapalapa. (14/09/2025) Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL
Crece memorial dedicado a las víctimas de explosión de pipa de gas en Iztapalapa. (14/09/2025) Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

La presidenta del Senado Laura Itzel Castillo, agradeció la iniciativa y subrayó la relevancia de reconocer la solidaridad de la población y la atención inmediata brindada por las autoridades frente al accidente.

Posteriormente, la senadora Martina Cantún Kan solicitó también un minuto de silencio por las 16 personas fallecidas en un accidente ocurrido en la carretera Campeche-Mérida.

Castillo señaló que ambos puntos eran procedentes y anunció que se guardaría un minuto de silencio en memoria de las víctimas de ambos hechos.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses