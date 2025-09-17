El pleno del Senado de la República guardó un minuto de silencio en memoria de las hasta hoy 20 víctimas mortales a causa de la explosión de una pipa de gas en el puente “La Concordia” en Iztapalapa.

Durante la sesión ordinaria y a propuesta de la senadora Alejandra Barrales Magdaleno, pidió un minuto de silencio por las 20 personas que perdieron la vida a causa de la explosión de una pipa de gas el pasado miércoles en el Puente de la Concordia, ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

La legisladora expuso la importancia de enviar condolencias a los familiares de las víctimas y reconoció el trabajo de los cuerpos de vigilancia, bomberos y la solidaridad de los ciudadanos que participaron en la atención de este lamentable suceso.

Crece memorial dedicado a las víctimas de explosión de pipa de gas en Iztapalapa.

La presidenta del Senado Laura Itzel Castillo, agradeció la iniciativa y subrayó la relevancia de reconocer la solidaridad de la población y la atención inmediata brindada por las autoridades frente al accidente.

Posteriormente, la senadora Martina Cantún Kan solicitó también un minuto de silencio por las 16 personas fallecidas en un accidente ocurrido en la carretera Campeche-Mérida.

Castillo señaló que ambos puntos eran procedentes y anunció que se guardaría un minuto de silencio en memoria de las víctimas de ambos hechos.

