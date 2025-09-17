Más Información

El pleno de la aprobó por unanimidad una reforma para que los consumidores puedan cancelar “de manera inmediata” suscripciones y membresías con cobro recurrente.

La iniciativa que adiciona diversas fracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor fue propuesta por el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, y se subió al pleno en frast track con dispensa de trámites por ser considerada “de urgente resolución”.

La reforma advierte que en los últimos años, las compañías prestadoras de servicios que realizan cobros recurrentes de diversa periodicidad a través de medios tecnológicos, aplican a las personas usuarias de estos servicios una serie de obstáculos cuando los particulares pretenden cancelar o dar de baja dichos servicios, “convirtiéndolos en una especie de rehenes, afectando sus derechos como consumidores”.

“Cancelar suscripciones y membresías debe ser un proceso sencillo, sin trabas ni abusos”, declaró durante la presentación de su iniciativa.

Por lo anterior, la reforma establece la obligación para los proveedores de servicios digitales, de informar “de forma clara, destacada y accesible si el servicio contratado implica pagos automáticos recurrentes, su periodicidad, monto, fecha de cobro”.

De igual forma, establece que cualquier cobro recurrente requerirá consentimiento expreso e informado del consumidor.

“Se deberá notificar al menos con cinco días naturales de anticipación la renovación automática del servicio, permitiendo su cancelación sin penalización”, señala el dictamen.

Finalmente, ordena que el proveedor deberá implementar un mecanismo que, sin contravenir a las disposiciones contractuales, “permita a la persona consumidora cancelar el servicio, suscripción o membresía de manera inmediata”.

Tras un debate que duró 50 minutos y en el que todos hablaron a favor del proyecto, la reforma se aprobó por unanimidad de 438 votos, con el aval de Morena, PRI, PAN, MC, PVEM, y PT.

