La policía capitalina detuvo a dos presuntos integrantes del “Cártel de Tláhuac” en posesión de droga y un arma de fuego.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron en la alcaldía Tláhuac a un hombre de 40 años y a una mujer de 33, presuntos integrantes del grupo delictivo conocido como “Cártel de Tláhuac”, dedicados a la venta y distribución de droga en la colonia Del Mar.

De acuerdo con el comunicado oficial, los policías aseguraron a los detenidos 139 dosis de posible droga, entre ellas 73 bolsitas con marihuana y 64 envoltorios con una sustancia en piedra color blanco, así como dos envoltorios con marihuana a granel, un arma de fuego abastecida con tres cartuchos útiles, dinero en efectivo, dos teléfonos celulares y una camioneta blanca.

La detención ocurrió en el cruce de las calles Esturión y Langosta, donde los oficiales detectaron a los implicados manipulando de manera inusual bolsas de plástico similares a las utilizadas para la venta de narcóticos. Al notar la presencia policial, intentaron huir, pero fueron interceptados y sometidos a una revisión preventiva en la que se les halló la droga y el arma.

Los detenidos fueron informados de sus derechos y trasladados junto con lo asegurado ante el Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

Según las investigaciones, ambos estarían vinculados con una célula generadora de violencia en Tláhuac relacionada con delitos de homicidio, extorsión y narcomenudeo. Además, se informó que el hombre registra antecedentes penales con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por despojo, lesiones calificadas y extorsión agravada en 2023 y 2025.

