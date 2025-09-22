La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que subió a 29 el número de personas fallecidas tras la volcadura y explosión de una pipa que cargaba Gas LP en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Asimismo, en su reporte nocturno, la dependencia capitalina detalló que 16 personas permanecen hospitalizadas y 39 ya fueron dadas de alta.

Por la tarde, el director general del ISSSTE, Martí Batres, había adelantado sobre uno de los dos decesos.

En redes sociales, lamentó el fallecimiento de un paciente de 36 años de edad, Adolfo Franco Madrigal, que durante estos días fue atendido en el Hospital Regional ‘General Ignacio Zaragoza’ por quemaduras graves tras los hechos ocurridos hace 10 días.

“Acompañamos a su familia en este sensible momento y facilitamos todos los servicios y atenciones pertinentes”, escribió el funcionario.

La otra persona que falleció este día fue Ali Yael González Aranda, de 18 años, quien se encontraba hospitalizado en el Instituto Nacional de Rehabilitación.

Entre las personas que perdieron la vida por esta tragedia se encuentra el chofer de la pipa, Fernando Soto; y Alicia Matías Teodoro, quien es recordada como la “abuela heroína” por haber salvado a su nieta Jackyn Azulet, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos recibiendo atención especializada, pues tuvo quemaduras en el 25% de su cuerpo.

También fallecieron María Salud Jaurrieta, quien se observa en videos descender de un microbús y correr el día de la tragedia. Erik Vicente Acevedo, quien conducía el microbús, también murió.

A continuación te presentamos la lista completa de las personas fallecidas:

Armando Antillón Chávez 45 años

Ana Daniela Barragán Ramírez 19 años

Juan Carlos Bonilla Sánchez 41 años

Misael Cano Rodríguez 39 años

Irving Uriel Carrillo Reyes 20 años

Carlos Iván Contreras Salinas 29 años

Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros 57 años

Eduardo Noé García Morales

José Gabriel Hernández Méndez 17 años

Juan Antonio Hernández Betancourt 51 años

Jorge Islas Flores 50 años

Alia Matías Teodoro 49 años

Juan Carlos Sánchez Blas 15 años

Gilberto Aron 47 años

Jesús Joel Tovar García 40 años

Edgar Santiago Álvarez 51 años

Omar Alejandro García Escorsa 28 años

Oswaldo Gutiérrez Espinoza 30 años

Fernando Soto Munguía 34 años

Eduardo Romero Armas 30 años

Norma Chávez Ortega 50 años

Abril Díaz Castañeda 34 años

Jaime Javier Becerra Urieta 49 años

Jovani Martínez Llanos 17 años

María Salud Jaurrieta Molina 35 años

Erik Vicente Acevedo Romero 33 años

Ricardo Corona Hernández 40 años

Adolfo Madrigal Franco 36 años

Ali Yael González Aranda 18 años.

