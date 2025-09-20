El Banco de Tejidos del gobierno del Estado de México donó al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), 12 mil 35 centímetros cuadrados de tejido amniótico y 400 centímetros cuadrados de membrana de colágeno para la atención de seis pacientes que se encuentran hospitalizados, derivado de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

El representante del Banco de Tejidos del INR, Héctor Hernández Acosta, recibió los tejidos, que se utilizarán para atender las lesiones que sufrieron las víctimas tras la explosión del pasado 10 de septiembre.

El gobierno mexiquense a través de la Secretaría de Salud, incrementó su producción y puso a disposición el material de manera gratuita que sea requerido en los hospitales donde atienden a personas lesionadas por el accidente.

Aumentan víctimas mortales

La cifra de fallecidos por la explosión de la pipa de gas aumentó a 25 personas este viernes 19 de septiembre, dio a conocer la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

En la lista de personas finadas, las autoridades añadieron el nombre del joven Jovani Martínez Llanos de 17 años, quien era oriundo del municipio de Alpatláhuac, Veracruz y estudiante del Cecyt 7 del IPN; María Salud Jaurrieta Molina de 35 años, identificada por haber descendido de un microbús en el Puente de la Concordia al momento de la explosión; y Jaime Javier Becerra Urieta, quien estaba en el Hospital Rubén Leñero.

Al corte de las 10:00 de la mañana de ayer, se reportó que 21 personas continúan internadas en diferentes hospitales de la capital y 38 han sido dadas de alta.