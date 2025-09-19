Fallece Erik Vicente, chofer que regresó a ayudar pasajeros de micro en explosión en Iztapalapa; cifra de muertos sube a 26

La cifra de fallecidos por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, aumentó a 26, confirmó la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

En la lista de personas fallecidas, la dependencia agregó el nombre de Erik Vicente Acevedo Romero, de 33 años, quien permanecía en el Hospital General Rubén Leñero, tras presentar quemaduras en el 100% de su cuerpo.

Erik Vicente era chofer de un microbús y se dirigía al paradero de Santa Marta el pasado 10 de septiembre cuando fue alcanzado por el fuego, relató Adrián Daniel Acevedo, hermano de la víctima.

El hombre ya había salido de la unidad al momento de la explosión, pero regresó para gritarles a los pasajeros, quienes estaban en shock, para que huyeran del sitio, cuando fue alcanzado por las llamas.

Al corte de las 10:00 de la noche de este viernes, se reportó que 19 personas continúan internadas en diferentes hospitales de la capital y 39 han sido dadas de alta.

Este viernes también se informó el deceso de Jovani Martínez Llanos de 17 años; María Salud Jaurrieta de 35 años; y Jaime Javier Becerra.

El pasado martes 16 de septiembre se confirmó la muerte de Fernando Soto Munguía, de 34 años, quien era el chofer de la pipa que explotó el pasado 10 de septiembre.

Entre las personas que perdieron la vida en la tragedia también se encuentra la señora Alicia Matías Teodoro, de 49 años, quien falleció el pasado viernes 12 de septiembre, luego de presentar quemaduras en más del 90% de su cuerpo, tras proteger a su nieta de dos años durante la explosión.

Norma Chévez Ortega, de 50 años; Armando Antillón Chávez, de 45 años; Daniela Barragán, de 19 años; Misael Cano Rodríguez, de 39 años; Irving Uriel Carrillo Reyes, de 20 años; Carlos Iván Contreras Salinas, de 29 años; Juan Carlos Bonilla Sánchez, de 40 años; Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros, de 57 años; Eduardo Noe García Morales; José Gabriel Hernández Mendez de 17 años; Juan Antonio Hernández Betancourt; Jorge Islas Flores; Carlos Sánchez Blas, de 15 años; Jesús José Tovar García de 40 años, y Eduardo Romero Armas de 30 años, perdieron también la vida tras la tragedia.

También están en la lista Oswaldo Gutiérrez Espinoza, de 30 años; Gilberto Arón, de 47 años; Edgar Santiago Álvarez, de 51 años; y Omar Alejandro García Escorsa de 28 años.

cr/alm