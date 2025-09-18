Más Información

Andy López Beltrán niega tener amparo contra cualquier captura y acusa montaje

Andy López Beltrán niega tener amparo contra cualquier captura y acusa montaje

Abogado niega haber tramitado amparos para hijos de AMLO; recuerda caso Caro Quintero y alista denuncia por suplantación

Abogado niega haber tramitado amparos para hijos de AMLO; recuerda caso Caro Quintero y alista denuncia por suplantación

Avión que traslada a Hernán Bermúdez "El Abuelo" cambia de ruta y prolonga escala en Colombia

Avión que traslada a Hernán Bermúdez "El Abuelo" cambia de ruta y prolonga escala en Colombia

Fiscal general de EU dice que México entregó a Rafael Caro Quintero “por instrucciones de Trump”

Fiscal general de EU dice que México entregó a Rafael Caro Quintero “por instrucciones de Trump”

Suspenden indefinidamente show de Jimmy Kimmel tras comentarios sobre Charlie Kirk

Suspenden indefinidamente show de Jimmy Kimmel tras comentarios sobre Charlie Kirk

Transportadora Silza, dueña de pipa que explotó en Iztapalapa, destinará “recursos adicionales” para indemnizar a lesionados

Transportadora Silza, dueña de pipa que explotó en Iztapalapa, destinará “recursos adicionales” para indemnizar a lesionados

A cinco días de rendir su Segundo Informe de Gobierno, la mandataria mexiquense Delfina Gómez Álvarez llega con una cifra que marca un antes y un después en la reducción de la pobreza.

Según datos, entre 2022 y 2024 la pobreza extrema en el Estado de México disminuyó en 11 puntos porcentuales, lo que significa que 900 mil mujeres dejaron atrás la precariedad y más de 170 mil mexiquenses ahora viven en mejores condiciones.

De acuerdo con la gobernadora, este avance fue posible gracias a la inversión de 18 mil millones de pesos en programas sociales estatales como Mujeres con Bienestar, Pensión a Personas con Discapacidad, Canastas Alimentarias y Créditos Colibrí. Estos apoyos no sólo ayudan a la economía familiar, también abren nuevas oportunidades de vida.

Gracias al programa Mujeres con Bienestar, las beneficiarias accedieron a seguro de vida, asistencia médica, asesoría legal, además miles retomaron sus estudios. En dos años, 2 mil mujeres concluyeron el bachillerato, mil obtuvieron título universitario y 5 mil lograron certificarse en competencias laborales, fortaleciendo su futuro y el de sus comunidades.

Este lunes 22 de septiembre, Delfina Gómez Álvarez entregará su Segundo Informe al Congreso local y, más tarde, emitirá un mensaje en el Teatro Morelos de Toluca. Durante la semana también llevará sus resultados a las regiones sur, norte y oriente de la entidad, reforzando así la cercanía con la ciudadanía.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses