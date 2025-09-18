A cinco días de rendir su Segundo Informe de Gobierno, la mandataria mexiquense Delfina Gómez Álvarez llega con una cifra que marca un antes y un después en la reducción de la pobreza.

Según datos, entre 2022 y 2024 la pobreza extrema en el Estado de México disminuyó en 11 puntos porcentuales, lo que significa que 900 mil mujeres dejaron atrás la precariedad y más de 170 mil mexiquenses ahora viven en mejores condiciones.

De acuerdo con la gobernadora, este avance fue posible gracias a la inversión de 18 mil millones de pesos en programas sociales estatales como Mujeres con Bienestar, Pensión a Personas con Discapacidad, Canastas Alimentarias y Créditos Colibrí. Estos apoyos no sólo ayudan a la economía familiar, también abren nuevas oportunidades de vida.

Gracias al programa Mujeres con Bienestar, las beneficiarias accedieron a seguro de vida, asistencia médica, asesoría legal, además miles retomaron sus estudios. En dos años, 2 mil mujeres concluyeron el bachillerato, mil obtuvieron título universitario y 5 mil lograron certificarse en competencias laborales, fortaleciendo su futuro y el de sus comunidades.

Este lunes 22 de septiembre, Delfina Gómez Álvarez entregará su Segundo Informe al Congreso local y, más tarde, emitirá un mensaje en el Teatro Morelos de Toluca. Durante la semana también llevará sus resultados a las regiones sur, norte y oriente de la entidad, reforzando así la cercanía con la ciudadanía.