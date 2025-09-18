La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) difundió los dos fotoboletines para identificar a dos víctimas de la explosión de la pipa de gas en el Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa, pues están en calidad de desconocidos.

La primera víctima posiblemente tiene de entre 15 y 25 años de edad, se cree puede responder al nombre de “Giovana” y se le distinguen cuatro tatuajes, el primero en forma de corazón atravesado por una rosa, el segundo es son unas grecas alrededor de la mano y con el nombre “Lozano” o “Lorena” y el cuarto es una pulsera de corazón es alrededor del tobillo izquierdo.

La primera víctima posiblemente tiene de entre 15 y 25 años de edad, se cree puede responder al nombre de “Giovana” Foto: Especial.

Ayer la fiscal capitalina, Bertha Alcalde, dijo que la mujer está internada en el Hospital de Traumatología “Dr. Victorio de la Fuente Narváez”, conocido como Magdalena de las Salinas.

Explicó que se tiene la hipótesis de que el nombre de la mujer es Giovanna; cuyas señas particulares son una cicatriz vertical tipo cesárea y los cuatro tatuajes.

En tanto, La segunda víctima es un hombre quien ya perdió la vida y es identificado, en el fotoboletín, como “Gilberto Aarón” o “Aarón Gustavo Hernández López”, de entre 26 y 35 años.

la segunda victima es identificado como “Gilberto Aarón” o “Aarón Gustavo Hernández López”, de entre 26 y 35 años. Foto: Especial.

La fiscal describió, ayer, que el varón fallecido, de entre 40 y 50 años, mide 1.64 metros de estatura, tiene complexión mediana, cabello castaño corto, piel morena claro y nariz aguileña. La víctima ingresó al hospital sin prendas ni pertenencias, y no se cuentan con señas particulares.

La fiscal pidió a la población que en caso de que se tenga información de los posibles familiares, se comunique al teléfono: 55 53 45 50 80.

