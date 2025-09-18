"Sufrió cuatro infartos y el 95% de su cuerpo resultó quemado", dijo Ricardo Paz, primo de Adolfo Franco Madrigal, de 36 años, quien continúa grave pero estable en el Hospital Regional Ignacio Zaragoza tras la explosión de una pipa de gas ocurrida el 10 de septiembre en el Puente de la Concordia.

Paz detalló que Adolfo fue de los primeros en ser rescatado y trasladado a un hospital cercano; la familia se enteró de lo ocurrido por medio de una llamada telefónica.

“Venimos todos: su papá, sus tres hermanas, mis dos hermanos, tías, primos. Bendito sea Dios, somos una familia muy unida y en momentos así estamos juntos”, afirmó Paz.

La familia se ha mantenido unida durante toda la emergencia, acompañando a Adolfo en el hospital. Desde el primer día han estado pendientes de su recuperación y han apoyado las indicaciones del personal médico.

Paz mencionó que los médicos han trabajado constantemente para atender a Franco, quien sigue en estado grave.

“Desde el primer día nos han dado todo el apoyo posible, mi primo sigue luchando, y nosotros seguimos aquí con él” dijo Paz.

Franco trabajaba como ayudante en una vulcanizadora y también realizaba reparaciones de electrodomésticos; vivía solo, estuvo casado hace unos trece años y tiene hijas.

