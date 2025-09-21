El director del ISSSTE, Martí Batres, informó que esta tarde falleció otro de los heridos en el accidente del Puente de la Concordia.

En redes sociales, lamentó el fallecimiento de un paciente de 36 años de edad que durante estos días fue atendido en el Hospital Regional ‘General Ignacio Zaragoza’ por quemaduras graves tras los hechos ocurridos hace 10 días.

“Acompañamos a su familia en este sensible momento y facilitamos todos los servicios y atenciones pertinentes”, escribió el funcionario.

Por la mañana, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México señalaba que 27 personas habían perdido la vida tras estos hechos. En las próximas horas, la dependencia capitalina dará a conocer la cifra actualizada tras esta tragedia.

Hasta el momento, las 27 personas fallecidas, de acuerdo a la Secretaría de Salud local, son:

Armando Antillón Chávez 45 años Ana Daniela Barragán Ramírez 19 años Juan Carlos Bonilla Sánchez 41 años Misael Cano Rodríguez 39 años Irving Uriel Carrillo Reyes 20 años Carlos Iván Contreras Salinas 29 años Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros 57 años Eduardo Noé García Morales José Gabriel Hernández Méndez 17 años Juan Antonio Hernández Betancourt 51 años Jorge Islas Flores 50 años Alia Matías Teodoro 49 años Juan Carlos Sánchez Blas 15 años Gilberto Aron 47 años Jesús Joel Tovar García 40 años Edgar Santiago Álvarez 51 años Omar Alejandro García Escorsa 28 años Oswaldo Gutiérrez Espinoza 30 años Fernando Soto Munguía 34 años Eduardo Romero Armas 30 años Norma Chávez Ortega 50 años Abril Díaz Castañeda 34 años Jaime Javier Becerra Urieta 49 años Jovani Martínez Llanos 17 años María Salud Jaurrieta Molina 35 años Erik Vicente Acevedo Romero 33 años Ricardo Corona Hernández 40 años

