El director del ISSSTE, Martí Batres, informó que esta tarde falleció otro de los heridos en el accidente del Puente de la Concordia.

En redes sociales, lamentó el fallecimiento de un paciente de 36 años de edad que durante estos días fue atendido en el Hospital Regional ‘General Ignacio Zaragoza’ por quemaduras graves tras los hechos ocurridos hace 10 días.

“Acompañamos a su familia en este sensible momento y facilitamos todos los servicios y atenciones pertinentes”, escribió el funcionario.

Por la mañana, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México señalaba que 27 personas habían perdido la vida tras estos hechos. En las próximas horas, la dependencia capitalina dará a conocer la cifra actualizada tras esta tragedia.

Hasta el momento, las 27 personas fallecidas, de acuerdo a la Secretaría de Salud local, son:

  1. Armando Antillón Chávez 45 años
  2. Ana Daniela Barragán Ramírez 19 años
  3. Juan Carlos Bonilla Sánchez 41 años
  4. Misael Cano Rodríguez 39 años
  5. Irving Uriel Carrillo Reyes 20 años
  6. Carlos Iván Contreras Salinas 29 años
  7. Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros 57 años
  8. Eduardo Noé García Morales 
  9. José Gabriel Hernández Méndez 17 años
  10. Juan Antonio Hernández Betancourt 51 años
  11. Jorge Islas Flores 50 años
  12. Alia Matías Teodoro 49 años
  13. Juan Carlos Sánchez Blas 15 años
  14. Gilberto Aron 47 años
  15. Jesús Joel Tovar García 40 años
  16. Edgar Santiago Álvarez 51 años
  17. Omar Alejandro García Escorsa 28 años
  18. Oswaldo Gutiérrez Espinoza 30 años
  19. Fernando Soto Munguía 34 años
  20. Eduardo Romero Armas 30 años
  21. Norma Chávez Ortega 50 años
  22. Abril Díaz Castañeda 34 años 
  23. Jaime Javier Becerra Urieta 49 años
  24. Jovani Martínez Llanos 17 años
  25. María Salud Jaurrieta Molina 35 años
  26. Erik Vicente Acevedo Romero 33 años 
  27. Ricardo Corona Hernández 40 años
