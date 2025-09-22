Durante la madrugada de este lunes, un hombre y una mujer resultaron lesionados por impactos de arma de fuego en la colonia Sindicato Mexicano de Electricistas, alcaldía Azcapotzalco.

De acuerdo con las primeras versiones policiales, a las 01:20 horas se reportó vía radio una emergencia por disparos en avenida Camarones 523. Al llegar al sitio, oficiales observaron un vehículo gris con un impacto en el cristal derecho, mientras que vecinos señalaron que los heridos habían caminado hacia la segunda cerrada de Aspiros, en la colonia Santa María Malinalco.

En el lugar, personal de la Cruz Roja atendió a un hombre de 36 años que presentaba dos heridas de bala en la espalda, con orificios de entrada y salida, así como un impacto en el ojo derecho, mismo que fue trasladado de inmediato a un hospital.

Asimismo, una mujer de 32 años fue atendida por elementos de Protección Civil, quienes diagnosticaron dos heridas de bala en el brazo derecho y la trasladaron también a un hospital.

Según testimonios, la pareja había acudido a una vinatería sobre avenida Camarones para comprar cerveza. Al no concretar la compra, el hombre regresó a su vehículo, momento en el que presuntamente fue atacado por un sujeto que abrió fuego en su contra y después huyó.

Gracias al seguimiento de las cámaras del C2 Poniente, policías ubicaron un vehículo blanco con las características reportadas y le dieron alcance en Avenida Aquiles Serdán y 16 de Septiembre, colonia Santo Domingo. El conductor, de 24 años, fue detenido.

Durante la revisión preventiva, se le aseguraron 17 bolsitas de plástico transparente con polvo blanco con las características de la cocaína, por lo que fue informado de sus derechos y trasladado a la agencia del Ministerio Público AZC-2, donde se definirá su situación jurídica.

LL