Secretaría de Cultura de la CDMX paga 22 millones de pesos por conciertos de Residente y Muguruza

La mañanera de Sheinbaum, 22 de septiembre, minuto a minuto

Asamblea General de la ONU: sigue aquí el minuto a minuto de la jornada previa a la reunión

Petro pide ayuda a Sheinbaum para localizar a artistas colombianos desaparecidos tras concierto en México

Aprueban a Delfina Gómez 6 de cada 10 mexiquenses

En México, 40% de los jóvenes sin empleo: OIT

Detienen a siete personas en operativos simultáneos en CDMX y Nezahualcóyotl; Entre los detenidos se encuentra un hombre identificado como “El Chícharo”, de 35 años, señalado como presunto líder de una facción del grupo delictivo conocido como .

En una acción conjunta entre autoridades federales, capitalinas y del Estado de México, fueron detenidas siete personas durante la ejecución de cuatro órdenes de cateo en la alcaldía Cuauhtémoc y en el municipio de Nezahualcóyotl.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en los operativos participaron también elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y las Fiscalías de Justicia de ambas entidades. Los cateos se realizaron tras identificar inmuebles presuntamente utilizados para actividades ilícitas relacionadas con el almacenamiento y embalaje de narcóticos.

Los predios intervenidos se ubicaron en la calle Manuel de la Peña y Peña, colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc, así como en las calles Bosques de Irán y Bosques de los Continentes, en la colonia Bosques de Aragón, Nezahualcóyotl.

Durante las diligencias se aseguraron 100 dosis de lo que parece ser metanfetamina, 98 envoltorios y un paquete con sustancia similar a la cocaína, más de tres kilogramos de aparente marihuana a granel, 140 pastillas de diferentes colores, un arma de fuego, 115 cartuchos útiles, cinco teléfonos celulares y 143 mil pesos en efectivo.

En total fueron detenidas cinco mujeres de 19, 35, 40, 61 y 63 años, y dos hombres de 24 y 35 años, este último señalado como probable líder de un grupo delictivo generador de violencia en la zona centro de la capital, dedicado a la venta de droga, extorsión y homicidios.

Los detenidos fueron informados de sus derechos y quedaron a disposición del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica. Los inmuebles cateados quedaron bajo resguardo policial.

LL

