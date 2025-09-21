Autoridades federales detuvieron a Brayan Andrés López Sánchez de 30 años, alias “El Orejas”, responsable de delitos contra la salud y generador de violencia en Chimalhuacán, Estado de México.

De acuerdo con las investigaciones López Sánchez está vinculado a la célula delictiva “La Nueva Era”, brazo armado de “La Unión Tepito” y está relacionado con una red de extorsión y cobro de piso que utiliza métodos violentos y amenazantes para obtener pagos de sus víctimas en el municipio de Chimalhuacán.

Además, es el actor intelectual de los hechos ocurridos el 2 de Julio del 2024, donde una tortillería fue atacada con una bomba molotov para intimidar al propietario para que pagara la extorsión. También, está relacionado con el homicidio de una mujer el 14 de enero de 2024.

Lee también Huachicol fiscal es el fraude más grande en la historia de México, condena Jorge Romero

Al momento de su detención, le hallaron diversas dosis de cristal y cocaína, además, le aseguraron un teléfono celular y dinero en efectivo.

Estos hechos ocurrieron, luego que los efectivos desarrollaron acciones tácticas y estratégicas en campo, sobre la avenida Lázaro Cárdenas esquina con la calle Francisco I. Madero, observaron a “El Orejas” y de acuerdo al protocolo instruido en las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz, interceptaron su marcha y le marcaron el alto para realizarle una revisión de seguridad.

Los uniformados lo detuvieron y fue informado de sus derechos que la ley confiere a su favor y fue trasladado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal.

Lee también FGR obtiene vinculación a proceso en contra de Óscar Álvarez, operador financiero del CJNG

En esta acción participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) Secretaría de Marina (Marina) Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN), junto con la Fiscalía General de Justicia (FGJEM), Secretaría de Seguridad (SSEM), ambas del Estado de México y Policía Municipal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em