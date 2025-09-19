Cinco hombres, señalados por autoridades de la Ciudad de México como integrantes de la Unión Tepito, fueron detenidos por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). A los detenidos se les aseguraron varias dosis de droga y un arma de fuego.

Los detenidos son Jorge Gil Villafuerte de 22 años, Gael Gil Villafuerte de 18 años, Tristán Donovan Hernández Vargas de 18 años, Dilan Ricardo Musiño Martínez de 18 años y Donovan Calef Hernández Pliego de 19 años de edad. Los hermanos Gil Villafuerte estarían relacionados con el asesinato de un hombre, registrado el pasado 4 de septiembre, en calles de la colonia Janitzio, en la mencionada alcaldía, informó la SSC.

Tras el homicidio, policías y operadores del Centro de Comando y Control (C2) Norte realizaron investigaciones mediante las cuales se detectó el perfil de los agresores y la moto en que huyeron, luego del homicidio.

Se les encontraron 35 dosis de crystal, 29 de marihuana así como un arma de fuego y nueve cartuchos, por lo cual fueron aprehendidos. Foto: Especial.

Policías asignados a la vigilancia de la zona implementaron recorridos. Fue durante un patrullaje por la colonia Emilio Carranza que un hombre les indicó a los efectivos de la SSC de la presencia de varios sujetos que manipulaban un arma.

Los policías se movilizaron al cruce de las calles Ferrocarril de Cintura y Plomeros donde se encontraban los cinco sospechosos, que intentaron escapar de los uniformados pero fueron detenidos metros adelante.

Al realizarles una revisión se les encontraron 35 dosis de crystal, 29 de marihuana así como un arma de fuego y nueve cartuchos, por lo cual fueron aprehendidos.

Los cinco presuntos integrantes de la Unión Tepito fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público en la alcaldía Venustiano Carranza.

