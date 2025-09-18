Más Información

Luego de la audiencia inicial de , también conocido como "El Irving", líder del grupo delincuencial la , un juez de control fijó la medida de prisión preventiva justificada.

La medida también fue dictada para María Isabel “N”, la mujer que lo acompañaba al momento de su detención, el pasado lunes 15 de septiembre, en la colonia Peralvillo, .

Durante la audiencia realizada esta tarde en la sede de los juzgados del Reclusorio Norte, la defensa de Irving Herrera solicitó la ampliación del término constitucional para definir su situación jurídica, por lo que la siguiente audiencia será el 22 de septiembre próximo.

El líder de la Unión Tepito está acusado de delitos contra la salud, portación de arma de fuego y cohecho, informaron fuentes del Poder Judicial capitalino.

Por lo anterior, “El Irving” continuará en prisión hasta la siguiente audiencia en la que se definirá si es vinculado a proceso por los delitos mencionados.

