Andy López Beltrán niega tener amparo contra cualquier captura y acusa montaje

Abogado niega haber tramitado amparos para hijos de AMLO; recuerda caso Caro Quintero y alista denuncia por suplantación

Expulsan a Hernán Bermúdez de Paraguay; esta es la ruta del avión que lo traslada a México y en el que fue extraditado "El Chapo"

Fiscal general de EU dice que México entregó a Rafael Caro Quintero “por instrucciones de Trump”

Suspenden indefinidamente show de Jimmy Kimmel tras comentarios sobre Charlie Kirk

Transportadora Silza, dueña de pipa que explotó en Iztapalapa, destinará “recursos adicionales” para indemnizar a lesionados

En las primeras horas que una estuvo brindando apoyo a los familiares de las víctimas de la , registrada en la zona de La Concordia, que están internados en el Hospital Rubén Leñero, se realizaron cinco entrevistas.

Tras la movilización de cuatro unidades de Ministerio Público móvil, anunciada esta tarde por la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, , la agente del MP desplazada hasta la colonia Un Hogar para Nosotros ingresó al nosocomio y se reunió con las familias.

La agente del Ministerio Público estuvo dentro del hospital varias horas en las que se entrevistó con los cinco familiares que realizan guardia del mismo número de víctimas de la explosión.

Allí, se les ofrece asesoría jurídica y el apoyo de otras áreas, dijo la representante del MP.

Además de la unidad móvil del Ministerio Público desplazada en el Hospital Rubén Leñero, se movilizaron otras tres: en Magdalena de las Salinas, la clínica del ISSSTE de Zaragoza y el Instituto Nacional de Rehabilitación.

